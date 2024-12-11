以哈停火談判 傳參考真主黨協議

【本報綜合報道】敍利亞政權倒台之際，以色列和哈馬斯就加薩地帶停火談判正在加速推進。美國傳媒周一報道，最新調解提案參考以色列上月與真主黨停火協議，雙方準備在停火條件上各自妥協。以色列外長薩爾同日披露，哈馬斯可能已改變對釋放人質條件的立場。

知情官員透露，調解人員提出以停火60天為起點的協議，哈馬斯將陸續釋放約100名被扣押在加薩人質，以交換被囚禁在以色列的巴勒斯坦人。以軍尋求繼續留守加薩兩條戰略走廊，即費城走廊和內扎里姆走廊。哈馬斯內部正考慮容許以軍駐留加薩兩條戰略走廊更長時間，但堅持以軍最終必須撤走。雙方官員均指對方正讓步妥協。

以外長稱哈馬斯或改變立場 以色列總理內塔尼亞胡周日會見加薩人質家屬時聲稱，哈馬斯在停火條件上表現出更大彈性。人質家屬透露：「他（內塔尼亞胡）說哈馬斯出現了變化，出現了裂痕，使我們能夠達成比過去更好的條件。他沒有詳述細節，但從他的自信中，我得到的印象是事情相對有進展。」