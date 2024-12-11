愈踩愈入 以方300次空襲敍軍 坦克逼近大馬士革

敍利亞政權周日倒台後，以色列軍方截至周二已對敍利亞境內軍事設施和武器庫發動約300次空襲，成功摧毀敍利亞軍隊的作戰能力，同時摧毀敍軍海軍艦隊。有報道指，以軍推進至距離敍國首都大馬士革25公里，以軍對此否認，指軍隊從未離開緩衝區。較早前，美國國務院發言人米勒聲稱，以色列的行動是臨時措施。惟聯合國指，以色列的行動違反與敍利亞在1974年達成的脫離接觸協議。

以軍戰機周一轟炸敍利亞政府軍位於東北部的卡米什利（Qamishli）空軍基地、霍姆斯郊區的辛沙爾（Shinshar）基地，以及大馬士革西南部的阿克爾巴（Aqrba）機場，各基地內放置數十架直升機和戰機。以軍周日已空襲敍軍導彈儲存基地、防空系統、武器生產設施和化學武器基地，並轟炸敍軍飛機、直升機和坦克。以色列外長薩爾周一證實，以軍周日空襲敍利亞疑似存放化武、遠程導彈和火箭彈的基地，以免落入敵對極端分子手中，保障以色列及其公民安全。美軍戰機周日亦對敍利亞中部超過75個回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）目標發動空襲。

以色列國防部長卡茨周一下令，國防軍在緩衝區外的敍利亞南部建立一個安全區，消除對以色列威脅。黎巴嫩廣場電視台周二凌晨報道，以軍坦克已越過邊境軍事緩衝區，穿越西南部庫奈特拉省（Qunaitra），推進至大馬士革郊區數個村莊，坦克目前停泊在距離大馬士革21公里的蓋塔納城（Qatana）。

此前，卡茨指示以軍全面控制戈蘭高地緩衝區，並繼續摧毀敍利亞前政府和伊朗扶植民兵組織擁有的戰略武器，包括地對空導彈、地對地導彈、巡航導彈、遠程火箭及反艦導彈等，防止落入恐怖主義勢力之手。卡茨還要求以軍防止伊朗重新利用敍利亞邊境口岸，向黎巴嫩偷運武器。以色列國防軍強調，在巴沙爾‧阿薩德政權垮台後敍利亞陷入混亂之際，向戈蘭高地緩衝區派兵出於臨時防禦需要，但根據事態發展不排除長期駐紮。

美指以軍行動屬臨時措施 敍利亞變天後，以色列空襲敍利亞境內武器庫，並佔領戈蘭高地的非軍事緩衝區。在華盛頓，米勒稱，隨着敍利亞前總統巴沙爾‧阿薩德政權倒台，敍利亞軍方從戈蘭高地撤走，為了防止有恐怖組織佔領該區，對以色列構成安全威脅，有必要填補空缺，屬臨時措施。美國稱希望最終能看到以色列和敍利亞之間實現持久穩定，並支持各方遵守1974年簽訂的脫離接觸協議。本報綜合報道