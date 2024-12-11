石破茂內閣民望跌 與不支持率持平

【本報綜合報道】日本周一公布的最新民調顯示，日本首相石破茂內閣的支持率是38%，比上次於11月所做的民調結果減少3個百分點；不支持率也是38%，比上次民調增加一個百分點。

民眾被問及支持石破內閣的理由，回答「人品值得信賴」者佔33%、「似乎較其他內閣好」者佔30%、「因為是自己所支持的政黨的內閣」者佔18%。民眾被問及不支持石破內閣的理由，回答「對政策無法期待」者佔34%、「無執行力」者佔24%、「人品不值得信賴」者佔13%。

日本政府11月彙整出新的經濟對策，內容涵蓋重啟對電費的津貼、對住民稅非課稅戶給予補助金等。民眾被問及對該新經濟對策的效果是否有所期待時，回答「很期待」者佔9%、「還算有期待」者佔35%、「不太期待」者佔37%、「毫不期待」者佔16%。

民眾被問及有關政治資金規正法的修法等，政治改革的討論是否應該在今年內得出結論，回答「應該」者佔31%、「不拘泥於今年內，但應討論」者佔61%。