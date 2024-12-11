韓美日代表會晤 商應對朝核問題

【本報綜合報道】南韓外交部周一公布，外交部外交戰略情報本部長趙九來當天在日本東京，與美國國務院負責東亞和太平洋事務助理國務卿康達及日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行舉行會晤，各方商定就北韓核問題展開合作。

促朝方無條件對話 韓美日代表一致認為，北韓持續發起挑釁行為，嚴重威脅朝鮮半島和平與穩定，今後將合作穩控局勢，若朝方發起挑釁將予以堅決應對。眾人重申今後為實現朝鮮半島無核化共享北韓相關動向並加強戰略合作意志，敦促朝方停止挑釁行為及對抗言論，響應韓美日提出無條件對話提議。此外，各人亦指出朝俄非法軍事合作，令歐盟、朝鮮半島及東北亞和平與穩定構成嚴重威脅，並商定引領國際社會就此合力團結採取應對措施。

日本防衞相中谷元昨日宣布，當天下午與來訪的美國國防部長奧斯汀會談，並指在面臨北韓局勢等嚴峻的安全保障環境下，包括南韓的三國合作不可或缺。會談中提到與包括南韓在內地區夥伴合作的重要性，日方將繼續為加強三國合作而努力。