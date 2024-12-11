檢方申拘前防長獲批 2警察廳長遭禁出境

南韓前國防部長金龍顯

【本報綜合報道】南韓檢察廳周一深夜表示已申請對前國防部長金龍顯的拘捕令，指他涉嫌共謀內亂及妨礙行使職權，翌日獲法院批准。韓媒報道，金龍顯已向司法機關表明，自願放棄接受逮捕必要性審查的權利。南韓警察廳下屬國家調查本部特別調查團昨日對南韓警察廳廳長趙志浩、首爾警察廳廳長金奉植採取禁止出境措施。

首爾中央地方法院原定昨日下午3時審查對金龍顯的拘捕令，預計當晚至翌日凌晨決定是否批准逮捕。檢方在申請上指出，金龍顯涉嫌與總統尹錫悅、陸軍參謀總長朴安洙、特戰司令官郭種根、反間諜司令呂寅兄等人共謀，以擾亂國家憲法為目的，發動暴動。內亂罪的最高量刑為死刑，檢方認為金龍顯有銷毀證據和逃走的可能，因此申請拘捕令。

金龍顯透過代表律師發表聲明稱，對於為人民帶來的極大不安和不便，他深表歉意，戒嚴事件的全部責任由他承擔。他又指，其指揮下的士兵只是忠於其命令和被賦予的任務，請求放過他們，又為自由南韓的未來祈禱。據報金龍顯被盤問時承認，是他向尹錫悅提出實施戒嚴，但強調他的行為沒有違法或違憲。

總理及情報院長被要求調查 另外，國家調查本部特別調查團昨日宣布，已向總理韓德洙、國家情報院院長趙太庸等11人發出調查要求，目前已對一人完成調查，如其他人拒絕受查，警方將採取包括強制調查在內的法律程序。早前報道指，多數內閣官員在戒嚴前的國務會議上反對戒嚴，戒嚴令上周三解除後，內閣官員已提出集體辭職。

南韓軍方高官昨日出席國會國防委員會緊急質詢時證實，金龍顯在戒嚴前夕隱秘地向各級部隊和幹部下達指示，為實施戒嚴作準備。反間諜司令部參謀長李景民稱，呂寅兄本月1日以北韓即將挑釁為由，要求各處、室長克制飲酒，保持通訊暢通。情報司令部司令文相虎稱，金龍顯在宣布戒嚴前指示向選舉管理委員會派遣10名校級軍官。前戒嚴司令、陸軍參謀總長朴安洙則證實，他在戒嚴當天下午4時曾與金龍顯見面。