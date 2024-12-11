韓向中日說明國內政局 駐華大使任免或受影響

外交部部長助理鄭炳元

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅上周一度宣布戒嚴的風波未平，該國外交部高層官員周一會見中日兩國駐韓公館人士，說明近期國內政局。外交界昨日消息指，尹錫悅因戒嚴風波面臨彈劾危機，影響到南韓駐華大使的人事任免。美國防長奧斯汀回應戒嚴風波時強調，美韓同盟對朝應對方案不會受此影響，尚未發現北韓趁機挑釁的迹象。

美：未見朝趁機挑釁 南韓駐華使館上周三取消當日的大使鄭在浩離任儀式，他在前總統秘書室室長金大棋10月獲新任大使提名後，一直準備離任交接，原定本月回國。由於尹錫悅事實上已宣布引咎退居二線，雖仍可行使總統職權，但難免遭譴責。駐外大使應向駐在國政府遞交本國元首授予的國書後正式履職，但尹錫悅去留和職權均出現問題，有觀點認為就算金大棋順利赴華履職，其在華活動也可能受限，而中方或更願意與南韓下屆政府重新發展關係。

南韓外交部表示，外交部部長助理鄭炳元周一會見中國駐韓大使館臨時代辦方坤，強調南韓政府繼續發展兩國戰略合作夥伴的立場堅定不變，雙方商定今後將持續溝通，為發展兩國關係繼續努力。南韓外交部副部長金烘均同日會見日本駐韓大使水嶋光一，強調南韓政府將以民主流程和法治主義為基礎，克服當前艱難時局，雙方商定今後保持緊密合作，為發展韓日關係、韓美日三國合作而繼續努力。

奧斯汀周一訪問停泊在日本橫須賀海軍基地的美國海軍核動力航母喬治華盛頓號並舉行記者會，強調美韓關係堅如磐石，今後也將如此，兩軍高官互相保持溝通，致力執行任務。他相信南韓能克服國內政治挑戰，但不評論，美方專注於持續為朝鮮半島提供防禦，正密切關注當前局勢走向。

美國防長奧斯汀