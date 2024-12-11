戒嚴風波 南韓國會表決 通過速拘尹錫悅

逮捕令另涉7人 循內亂罪及擾亂憲政調查 昨日是南韓國會今屆例會最後一天，會上通過調查總統尹錫悅的《內亂常設特檢法》，並通過要求迅速逮捕尹錫悅等8人的決議案。執政國民力量黨同日制訂總統提早卸任路線圖草案，提議明年5月或6月舉行大選。最大在野黨共同民主黨則堅持，將不遺餘力推動早日通過彈劾，讓尹錫悅下台。

國會全體會議以210票贊成、63票反對、14票棄權通過《內亂常設特檢法》，將調查尹錫悅上周二深夜發動緊急戒嚴所涉的內亂罪及擾亂憲政等情況。調查對象除尹錫悅外，也包括前國防部長官金龍顯、前戒嚴司令朴安洙等戒嚴主要人員。由於常設特別檢察官毋須制訂單獨特別檢察官法，因此不受總統重新審議權約束，避免尹錫悅親自阻撓。國會另以191票贊成、94票反對、3票棄權通過決議，要求立即逮捕尹錫悅、金龍顯、朴安洙、行政安全部部長李祥敏、反間諜司令呂寅兄、陸軍首都防衞司令李鎮雨、特戰司令郭種根、警察廳廳長趙志浩。

執政黨倡明年中大選 國民力量黨政局穩定特別工作組昨日在國會召開第一次會議，討論緊急戒嚴後政局處理方案和尹錫悅有序卸任總統的方案。草案提出讓尹錫悅在「明年3月卸任、5月大選」和「4月卸任、6月大選」兩種方案，黨魁韓東勳正研究草案，料於議員大會上聽取意見，並計劃在國會周六召開總統彈劾案第二次投票特別會議前，公布總統提早卸任路線圖。然而，國民力量黨議員金相旭昨日改變立場，稱將在尹錫悅彈劾案表決中投贊成票。

在野黨爭取處理預算案 此外，郭種根昨日出席國會國防委員會會議時透露，尹錫悅上周二宣布實施緊急戒嚴後，翌日凌晨零時30分至40分之間親自致電指示其破門，把國會議員從國會全會會場拉出來，藉此阻止國會表決通過解除戒嚴令。他稱若服從總統命令進入會場，執行任務士兵日後恐會淪為犯罪分子，加上強制進入或造成眾人受傷，當時已認為命令不妥，故指示部隊原地停留，並叫停作戰任務。他亦提及金龍顯上周日來電，下令當戒嚴令上周二發布後就掌控國會大樓、中央選舉管理委員會及共同民主黨總部大樓等6處地方。

共同民主黨黨首李在明昨日表示，會趁國會例會最後一天爭取處理預算案。他指出，政府預算與民眾生活直接掛鈎，快速處理預算案有助消除當前民眾不安和社會危機。國會預算決算特別委員會上月29日舉行全體會議，在執政國民力量黨議員缺席下單獨表決通過預算案。在野黨在預算決算特別委員會會議上單獨處理預算案，在該國憲政史上首見。獲通過的預算案比政府提出的677.4萬億韓圜（約3.68萬億港元）預算規模，少4.1萬億韓圜（約223億港元）。

李在明指出，受戒嚴及國民力量黨反對彈劾總統的影響，南韓股市迎來「黑色星期一」，兩大指數雙雙暴跌，普通投資者背負了不應承受的經濟損失。他認為，他們應盡全力消除不確定性，並強調南韓不會崩潰，要求新設朝野政三方緊急經濟檢查會議機制，在經濟方面制訂對策。共同民主黨黨鞭朴贊大表示，如有必要在改善民生、恢復經濟方面增加預算，今後可通過編制補充預算案的方式解決。本報綜合報道