私人陪遊興起 安全問題受關注

【本報綜合報道】內地近年興起「私人陪遊」，旅客只需在網上平台尋找「搭子」，即可體會不一樣行程，備受年輕人青睞，相關「陪伴經濟」應運而生，卻引發人身安全等問題。內媒周日有評論文章指出，需不斷完善相應管理規範和服務標準，明確維權機制，不斷促進陪伴經濟健康有序地發展。

促平台完善管理規範 文章指出，私人陪遊服務大多只是口頭協議，完全依賴雙方信任及自覺。由於缺乏統一服務標準和認證體系，往往難以保證陪遊服務質量，還有旅行過程中個人訊息保護等問題，均是陪遊經濟發展中不可迴避挑戰。如何正確規避風險、規範化私人陪遊，還有更多規則及細節需要商榷。

除了叮囑人們加強防範意識，文章亦提及網上平台應就如何更好地履行責任，如何界定服務行為繼而對其進行規範，怎樣明確服務標準等，在現實基礎上探討可行方案。文章最後提及，互聯網技術發展及社會觀念革新共同為多元化職業發展提供肥沃土壤，陪伴經濟作為其中充滿發展潛力新領域，需抱有更多耐心及積極態度。