網紅速成班開遍地 業界批欠體系成效微

中國人力資源和社會保障部等3個部門今年7月新增19個新職業，其中包括網絡主播，吸引更多人入行。內媒周一報道，不少培訓機構趁勢開設網絡主播培訓班，但有學員反映報讀後對帶貨和增加粉絲作用不大。有業內人士評價，目前市面上大部分培訓班都不成系統。

培訓費用可高達數萬元 現時市面上的網絡主播培訓班費用介乎數百元至數萬元（人民幣‧下同），報名人數不少。有直播帶貨男主播表示，曾報讀遼寧瀋陽一間培訓機構開設的主播培訓班，分為小白班、進階班和大師班，價格從399元至6,999元（約427至7,480港元）不等，但他坦言成效不大。

導師外行或無實踐經驗 有業內人士指，大多數培訓班教師實際上不具備教學技能，部分招生廣告更可能是詐騙陷阱。因競爭關係，網紅主播通常不願意分享經驗及技巧，故培訓機構聘請的導師通常是外行或無實踐經驗的人。有長期從事人力資源培訓工作的人士指出，主播需要具有特定才藝、明確的風格和定位，表達能力強、互動能力強，要了解產品知識、熟練使用直播設備，坦言：「短期培訓顯然不可能做到，要睜大眼睛，小心被割韭菜。」

據統計，內地已有近300間高職院校開設網絡營銷與直播電商專業，業內人士建議相關院校積極規範與引導直播電商人才的發展，建立完善課程體系，同時加強校企合作，為學生提供豐富實習實踐機會。本報綜合報道