自然資源部黨組書記換人

【本報綜合報道】據自然資源部網站消息，昨日上午，中央組織部有關負責人宣布中央決定，關志鷗出任自然資源部黨組書記，免去王廣華的自然資源部黨組書記職務，另有任用。此次調整前，關志鷗為第二十屆中央候補委員，王廣華為第二十屆中央委員。

關志鷗於1969年出生，遼寧瀋陽人，擁有研究生學歷，是中國科學院在職博士。他曾在遼寧工作多年，擔任過瀋陽市副市長，遼寧省農村經濟委員會主任、黨組書記兼省糧食局局長，遼寧省政府黨組成員、秘書長等職，2016年任遼寧省委常委，2017年兼任省總工會主席。2018年，他調任山東省委常委，後兼任省委宣傳部部長、省委教育工委書記等職；2020年出任國家林業和草原局（國家公園管理局）局長、黨組書記，自然資源部黨組成員，直至此次職務調整。