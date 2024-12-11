車撞人35死 珠海香洲區兩官辭職

【本報綜合報道】據廣東省珠海市香洲區人大訊息平台「香洲人大」微信公眾號周一消息，珠海市香洲區第十屆人大常委會周日召開第三十五次會議，決定接受劉齊英和付輝分別辭去區長和副區長職務的請求。

香洲區上月發生車撞人致35死43傷事故，黃志豪、謝仁思日前分別辭去珠海市市長、市公安局局長職務。

香洲區今次會議經過審議表決，通過有關人事任免，任命張會洋為香洲區人民政府副區長，並代理區長職務。張會洋於1985年出生，是河南長垣人，有研究生學歷、管理學碩士學位。他曾任中山市政府黨組成員（掛職），中山翠亨新區黨工委副書記、管委會主任，南朗街道黨工委書記，中山翠亨新區黨工委書記等職。

此次卸任的劉齊英於1969年出生，是廣東五華人，曾任珠海市商務局局長等職，2015年10月任香洲區委副書記，之後當選區長。至於付輝，曾任市公安局香洲分局黨委書記、局長、督察長等職。珠海市市長、市公安局局長職務周日有調整，吳澤桐出任副市長、代理市長，喬雷出任副市長、市公安局局長。