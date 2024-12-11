華領導人晤IMF總裁 稱關稅戰無贏家

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤周一在北京會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃，討論全球和中國經濟形勢、加強多邊合作等。中國領導人昨日會見格奧爾基耶娃等來華出席「1+10」對話會的主要國際經濟組織負責人，表示中方願與美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝穩定、健康、可持續方向發展，希望美方與中方相向而行，強調關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。

王文濤表示，2024年以來，面對複雜的國際形勢，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。王文濤強調，全球產業鏈供應鏈正日益受到政治、安全等非經濟因素影響。一些國家搞小院高牆、脫鈎斷鏈，濫用貿易保護措施，增加貿易往來成本，嚴重損害多邊貿易體制和國際經貿秩序，導致全球經濟碎片化。

雙方願加強合作 促進經濟 格奧爾基耶娃讚賞中方為促進經濟增長採取的政策措施，包括積極鼓勵綠色消費等，表示國際貨幣基金組織支持自由、開放的貿易，反對貿易保護主義，認為單邊加徵關稅等保護主義措施抑制全球經濟增長，願同中方進一步加強多雙邊合作，促進世界經濟穩定增長。