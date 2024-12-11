解放軍艦隊疑部署台海周邊 台指近30年最大規模

台灣地區領導人賴清德出訪並過境美國後，外界關注大陸會否再度對台軍演。台灣防務部門昨日證實，解放軍正於台海周邊水域部署近30年來規模最大的海軍艦隊，對台灣構成的威脅比以往的軍事演習更加顯著。在北京，外交部發言人毛寧被問及中方是否計劃本周在台灣周邊舉行軍演時，建議記者向中方主管部門了解。她重申台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衞國家主權和領土完整。

台灣防務部門昨日公布，至當日上午6時前的24小時內，偵獲大陸68機艦現身台海，其中軍機較周一公布的10架次激增37架次，軍艦和公務船分別增加5艘和6艘。台防務部門周一率先發布消息，指解放軍宣布當日至今日在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，台方隨即開設應變中心保持高度戒備，同步啟動戰備操演，於戰術位置實施演練，惟陸方至今未公布相關消息。

散布廣 疑宣示「台海內水化」 台灣情次室次長謝日升在記者會上指出，解放軍海軍兵力在西太平洋和台灣周邊有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。至於船艦數量，他未正面回應是否突破90艘，但稱數字非常驚人，散布位置超過台灣以東，在第一與第二島鏈之間，疑傳達「台海內水化」訊息。

謝日升提到，這次暫時未有像過去開展實彈活動，也沒接獲官方或解放軍宣告軍演，都在常態性訓練狀態，但從大陸劃設的空域保留區可見，刻意避開國際航路，從上海一路到福建西南邊，總長約1,000公里，當然有意圖，常態性訓練下可動用如此大規模兵力，已衝擊周邊地區。美國聯邦航空局飛航公告系統顯示，上海及廣州飛行情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海，均位於台灣海峽中線以西及之外。

日本防衞省統合幕僚監部周一通報，解放軍海軍052D型導彈驅逐艦達州號、054A型導彈護衞艦徐州號上周六清晨約5時穿越宮古海峽駛向西太平洋，815型電子偵察艦玉衡星號周日下午約7時亦穿越宮古海峽進入西太平洋，一架運9型反潛機周日下午穿越宮古海峽後折返東海。內地軍事博主指出，這是達州號服役後首次前出西太平洋，而連日來已有多艘解放軍海軍海軍艦艇穿越宮古海峽進入西太平洋。

美3航母打擊群 處西太平洋 與此同時，美軍3個航母打擊群正在西太平洋活動。根據公開資訊，美國海軍核動力航母喬治華盛頓號持續在日本橫須賀基地駐紮，原本位於南海的海軍航母林肯號則已遠離南海向東航行。至於上月中旬自美國西岸啟航的卡爾文森號，現位處台灣、菲律賓以東的菲律賓海。本報綜合報道