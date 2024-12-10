敍利亞突然變天 整個中東形勢變

敍利亞的突然變天，不知是大國的計謀，抑或是歷史積累矛盾引發中東混戰的結果，但巴沙爾‧阿薩德政權的崩潰，卻必然在中東乃至全球製造出巨大的變動。

今後敍利亞會是各方以政治解決成立新的民族團結政府，或只是臨時政治妥協的政制，頗難預料。早在2011年敍利亞內戰開始之後，整個國家已被分割分裂。內有各族各宗教派別的對立，外有強鄰以色列和美國的侵佔，土耳其的威脅，伊朗、俄羅斯的介入，各派勢力只是在激鬥中保持一定暫時的軍事政治平衡局面，沒有真正的政治妥協或合作傾向。此所以俄羅斯在2017年提出憲法草案，企圖以聯邦制形式從根本解決各族各派的分歧，可惜巴沙爾‧阿薩德不接受。

復遭帝國主義主宰 即使現在沒有巴沙爾‧阿薩德反對，俄羅斯與伊朗、沙特阿拉伯各國一起呼籲敍利亞各派要政治解決，不要分裂國家，但相信各族各派及其背後的大國都不會接受。敍利亞顯然難免會變成另一個利比亞或伊拉克，動亂不已，這或許更是以色列的目標。美以的態度相信是想把敍利亞通過軍事佔領和政治干預，將之變成傀儡國，配合橫跨敍利亞、土耳其、伊拉克與伊朗的庫爾德族組織 （美國曾主張其建國），便可控制整個中東。

無論美以會否成功，或何時成功，當前敍利亞失守，黎巴嫩與巴勒斯坦便失去後援，哈馬斯與真主黨等便會大勢已去。伊朗通過伊拉克或本身的革命衞隊，便只能從進攻以色列的態勢轉為惡劣的守勢。俄羅斯在敍利亞的海空軍基地亦岌岌可危。伊朗與什葉派針對美以的「抵抗之弧」便要瓦解。自1979年伊朗宗教革命以來，中東、西亞的政治轉變便反覆回到美以帝國主義主宰之勢。沙特阿拉伯與海灣諸國難以與伊朗和解，對美國的政治與經濟依賴脫不了。伊朗亦在美以進一步壓迫之下勢危，多年建設的緩衝盡失，甚至未必可保伊拉克。

由此連帶所及，絲綢之路中部走廊再難建設。俄羅斯從中東撤退，便在黑海與高加索，以至中亞將面對巨大壓力，烏戰亦可能改觀。中國中立，仍會被美國排斥，不易循經濟推進入中東。一子錯，全盤皆落索。

美國的全球大戰略和其龐大資源，雖霸權走下坡，卻仍有足夠的力量對付伊朗、俄羅斯，乃至中國。後者不能不聯盟抵抗，也需以新的思維應對。

研究院院長 陳文鴻