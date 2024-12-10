兩岸國際

韓漁船運沙船相撞 7死1人失蹤

漁船事故後傾覆。 漁船事故後傾覆。
漁船事故後傾覆。
【本報綜合報道】南韓浦項海洋警察署指，昨日上午5時43分許一艘漁船和一艘運沙船在慶尚北道慶州市甘浦港東南方向約6公里處海域相撞。漁船在事故發生後傾覆，8名船員7死1失蹤。其中3名死者是南韓籍，4人是外籍，至於失蹤人士是印尼籍。運沙船沒有人員傷亡及財產損失，它載有10人。
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