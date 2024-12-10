國會暴動示威者 特朗普尋求特赦

距離再次入主白宮時間愈來愈近，美國總統當選人特朗普日前受訪時透露，他上任首天就會尋求特赦因參與2021年1月6日衝擊國會山莊而捱告的示威者，未來亦不會任命特別檢察官調查現任總統拜登。他前天提名多個國務院高層人選，涉及職位包括副國務卿、國務院政策規劃部門主任及國務院顧問等。

全國廣播公司（NBC）前天出爐專訪中，特朗普被問及何時特赦與早年衝擊國會山莊落網支持者時說：「第一天，我將會迅速採取行動。」他強調起訴其支持者行動存在腐敗問題，特赦對象不排除已認罪被告，卻不包括部分表現激進或瘋狂人士。

2021年1月6日，大批特朗普支持者闖入國會山莊，試圖阻止國會議員認證2020年總統選舉結果，導致數人死亡，過百名警員受傷。根據司法部最新數據，至少1,251名示威者已被定罪或認罪，645人被判入獄，刑期由監禁數天至22年不等。其中一名被告表示，他期望2025年1月20日，即特朗普重掌白宮首天，一眾捱告的示威者能夠獲得特赦，好讓事件結束，開始國家回復健康進程。

除了特赦衝擊國會山莊示威者，特朗普亦揚言負責調查有關事件的眾議院特別調查委員會成員應被送入監獄，並指摘該委員會聯合主席，即前副總統切尼女兒伊莉沙白（Liz Cheney）及湯普森（Bennie Thompson）是發起聯邦訴訟的幕後黑手。被問到是否認為伊莉沙白應該入獄時，他說：「我相信每個人都會贊成。」

不會任命檢察官調查拜登 當談及拜登時，縱使特朗普批評對方造成國家出現分歧，卻暗示不會作出政治報復，「我不想回到過去」，除非未來司法部長或聯邦調查局（FBI）局長認為有理由調查。

提出多個國務院高層人選 在專訪出爐同一天，特朗普提名其私人律師哈巴（Alina Habba）出任總統顧問之餘，亦分別提名駐墨西哥前大使蘭多（Christopher Landau）出任副國務卿、安東（Michael Anton）出任國務院政策規劃部門主任、尼達姆（Michael Needham）出任國務院顧問。本報綜合報道