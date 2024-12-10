戒嚴風波 警立案查11人 韓法務部禁尹錫悅出境

南韓警察廳國家偵查本部特別偵查團昨日宣布，對總統尹錫悅等11名涉及戒嚴風波的人士立案。法務部同日對尹錫悅採取禁止出境措施，現任總統禁止出境的情況極為罕見。

特別偵查團團長禹麓壽表示，警方不為戒嚴事件調查對象設限，將以相關法律和原則調查。截至周日，警方搜查了戒嚴案核心嫌疑人、前國防部長金龍顯的辦公室、官邸及私人住宅等處，並正調查中央選舉管理委員會、國防部等單位相關人員。

第一夫人或同被禁離國 法務部出入境、外國人政策本部本部長裵祥業證實，高級公職人員犯罪調查處（公調處）昨天下午3時許向法務部提請禁止尹錫悅出境，法務部僅在30分鐘後批准。裵祥業指出，法務部通常只會確認偵查機構提出的禁止出境申請是否符合形式條件後就會批准。公調處處長吳東運透露，公調處正在考慮向法務部申請針對第一夫人金建希禁止出境措施。

大檢察廳、警察廳、公調處目前分別就戒嚴風波行使調查權，調查範圍重疊引起混亂。大檢察廳特別戒嚴特別搜查本部部長朴世鉉向警方提出聯合調查建議，但警察廳指內亂罪屬警方調查管轄範圍，無意與檢方聯合調查。

警方拒與大檢察廳聯查 政府高級公職人員犯罪調查處次長李在承指已要求檢方和警方把案件移交處方。

美國國防部長官奧斯汀談及南韓戒嚴風波，指美韓同盟不會受影響。兩軍高官互相保持溝通，美方專注於持續為朝鮮半島提供防禦。對於北韓趁南韓政治危機發起挑釁的可能，美方正密切關注局勢走向，但尚未發現北韓挑釁迹象。中國外交部發言人毛寧稱，中方不會評論南韓內政，中方對於中韓關係的立場是一貫。本報綜合報道