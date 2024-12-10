滯留華人指槍炮聲不斷 待時機回中國
【本報綜合報道】敍利亞局勢突變，令不少當地華人措手不及，有居於首都大馬士革的華人表示，周圍的槍炮聲未曾停過，現在不敢出門，正等待時機離開，搭機前往黎巴嫩，經埃及返回中國。
福建人子游表示，未料到反對派武裝攻勢如此快，估計目前大概100至200名中國人留在大馬士革，而他目前和3名朋友待在市內住處，僅剩一排雞蛋，每人中午只能吃兩個雞蛋果腹。他指，以往每天4至6小時的供電時長縮減至2小時，只能用充電寶充電，網絡也斷斷續續。在零散槍聲下，定居敍利亞超過15年的華人齊女士周日整宿未眠，她指敍利亞籍丈夫經歷過內戰，上周六在拉塔基亞未攻下時，已有先見之明地預先囤肉蛋等食物，讓子女不要上學。他們已打包行囊，準備隨時離開，甚至做好坐漁船的準備。
總統府揭藏大量奢侈品
民眾周日闖入大馬士革總統府大肆搜掠，發現內藏大量奢侈品，包括豪華跑車、名牌衣物、雪茄盒、衝鋒槍。民眾發現深藏在總統府主建築下的地道網絡，在混凝土地板上拋滿空雪茄盒和槍箱。此外，民眾也從國家中央銀行抬走金錢和貴重物品。
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