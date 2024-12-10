滯留華人指槍炮聲不斷 待時機回中國

福建人子游表示，未料到反對派武裝攻勢如此快，估計目前大概100至200名中國人留在大馬士革，而他目前和3名朋友待在市內住處，僅剩一排雞蛋，每人中午只能吃兩個雞蛋果腹。他指，以往每天4至6小時的供電時長縮減至2小時，只能用充電寶充電，網絡也斷斷續續。在零散槍聲下，定居敍利亞超過15年的華人齊女士周日整宿未眠，她指敍利亞籍丈夫經歷過內戰，上周六在拉塔基亞未攻下時，已有先見之明地預先囤肉蛋等食物，讓子女不要上學。他們已打包行囊，準備隨時離開，甚至做好坐漁船的準備。