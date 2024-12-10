反對派聯盟 允權力過渡期18個月

【本報綜合報道】敍利亞反對派和革命力量全國聯盟主席巴赫拉（Hadi al-Bahra）周日談及在「後巴沙爾‧阿薩德時代」的政府組成願景，指出由反對派領導的管理機構將負責為期18個月的過渡期，包括6個月的新憲法起草時間。

巴赫拉表示，反對派聯盟應該擴大，增加新成員，負責組建一個過渡政府，處理總統職務直至新憲法獲批，而過渡應符合聯合國安理會2015年12月18日通過的第2254號決議，決議概述敍利亞政治過渡的路線圖，包括全國停火、追究暴行責任及根據新憲法舉行自由公正的選舉。巴赫拉讚揚總理賈拉利沒有像前總統巴沙爾‧阿薩德那樣逃跑，而冒險留下來，他很欣慰地知道沒有人會傷害他，還自願制訂過渡計劃並組織過渡。

公僕留任 更換政治任命人員 巴赫拉談到下一階段需要保護敍利亞機構和經濟，不想破壞現有國家機構，公務員會繼續留任，只更換政治任命人員，而優先事項是透過培訓及向機構注入新血來加強政府服務，重新啟動經濟。他表明，敍利亞需要人道援助，但今年的援助額下降了26%。如果能夠在一年半至兩年內讓經濟重新運行，敍利亞就可以減少對人道主義援助的依賴。

反對派授權巴希爾組過渡政府 反對派授權巴希爾組建過渡政府，巴希爾是反對派組織「敍利亞救國政府」總理。敍利亞救國政府由土耳其支持，於2017年在伊德利卜省成立。

推翻巴沙爾‧阿薩德政權的沙姆解放組織被美國列為恐怖主義組織，領袖喬拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）遭美國懸紅1,000萬美元（約7,800萬港元）通緝。阿拉伯傳媒報道，美國正討論取消對喬拉尼的通緝令。