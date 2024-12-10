趁敍利亞權力真空 以侵戈蘭高地緩衝區

空襲數十目標包括大馬士革 毀武器設施 敍利亞反對派武裝周日攻入首都大馬士革，推翻巴沙爾‧阿薩德政權。以色列同日趁權力真空，出兵佔領戈蘭高地的軍事緩衝區。以軍地面部隊自1974年以來首次公開侵入敍利亞領土，更空襲敍利亞境內數十個目標，摧毀可能落入敵對勢力的武器裝備。

以軍在戈蘭高地佔領區與敍利亞之間的「阿爾法線」沿線行動，控制戈蘭高地赫爾蒙山的敍軍哨站，期間沒有遇上抵抗，相信守軍得悉巴沙爾‧阿薩德政權倒台後撤走。

以軍警告戈蘭高地佔領區附近5個村莊的敍利亞人留在家中，在沒有進一步通知前不要外出。以色列總理內塔尼亞胡視察戈蘭高地，指伊朗邪惡軸心中軸巴沙爾‧阿薩德政權已垮台。以色列打擊支援敍利亞的伊朗及黎巴嫩真主黨，為整個中東地區希望擺脫暴政和壓迫的人帶來連鎖效應。

50年來首次公開侵入 內塔尼亞胡聲言，1974年簽訂的《以色列敍利亞部隊脫離接觸協議》已破裂失效，因此以色列有必要接管戈蘭高地緩衝區，防止敵對勢力佔領及保護邊境。以色列在控制軍事緩衝區前知會美國，稱臨時措施只會持續數天或數周。以軍聲稱，部署行動是在聯合國脫離接觸觀察員部隊協調下展開，觀察員部隊仍留在崗位。以色列國防軍總參謀長哈列維說，以軍在約旦河西岸、加薩、黎巴嫩及敍利亞4條戰線上戰鬥。

根據脫離接觸協議，以敍雙方在戈蘭高地東側設立軍事緩衝區，聯合國脫離接觸觀察員部隊在緩衝區內行動，持續監督雙方停火。緩衝區內禁止部署重型武器，以敍雙方軍隊禁止進入。戈蘭高地位於敍利亞西南部，是一塊與以色列、黎巴嫩及約旦交界的狹長地帶，是中東地區重要戰略地點及約旦河源頭。以軍在1967年第3次中東戰爭佔領戈蘭高地部分地區，1981年正式兼併並拒絕歸還敍利亞，國際社會不承認以色列對戈蘭地區主權。

由於擔心反對派武裝獲得戰略武器，以軍周日出動數十架次戰機，空襲敍利亞南部和大馬士革的導彈倉庫、防空系統和武器生產設施，以及數個空軍基地。對於以軍佔領戈蘭高地停火緩衝區並空襲大馬士革，中國外交部促請尊重敍利亞主權和領土完整。

美土防長通話商局勢 美國國防部長奧斯汀與土耳其國防部長居萊爾通電話，討論敍利亞局勢。奧斯汀強調，美國正在密切關注敍利亞各反對派團體的聲明和行動。他和居萊爾一致認為，團體必須採取措施保護包括少數民族和宗教少數派在內的平民，並遵守國際人道主義準則。奧斯汀承認土耳其有合理安全擔憂，並討論回教極端組織伊斯蘭國和其他惡意行為者帶來的風險。本報綜合報道

以色列士兵進入敍利亞西南部軍事緩衝區。 戈蘭高地示意圖 敍利亞變天，巴沙爾‧阿薩德24年政權遭終結。（Getty Images圖片） 大馬士革民眾上街慶祝巴沙爾‧阿薩德政權倒台。（Getty Images圖片）