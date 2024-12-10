母乳庫告急 醫院募捐

【本報綜合報道】上海市兒童醫院上周六發布消息，隨着天氣變冷，愛心媽媽捐乳意願明顯下降，目前醫院母乳庫存量較少，僅剩兩萬毫升，但每日出庫量需5,000毫升，可支持約40名早產嬰兒飲用。母乳庫存告急，醫院緊急招募愛心媽媽捐乳。

庫量僅夠4天 上海市兒童醫院母乳庫成立於2016年6月5日，是上海地區成立的第一個公益性母乳庫，截至今年10月，累計接受母乳捐獻者有988人，共3,848人次；捐獻母乳量已超過1,000萬毫升。該院的消化科主任張婷指出，母乳可增加早產兒抵抗疾病的能力，是提高新生兒生存品質最有效的方式之一。

院方介紹，必須符合捐血條件的媽媽需身體健康且有良好及規律的生活習慣。針對捐乳流程，院方表示，有捐乳意願的愛心媽媽首次捐乳必須到上海市兒童醫院母乳庫現場簽署捐乳知情同意書和健康申明，完成訊息登記、血液篩檢等，各項檢查結果合格後就可以定期捐贈。院方只接收哺乳期10個月內，且通過上述檢測日期之後的凍奶。