深江鐵路坍塌前隧道破洞 疑曾搶險為趕工

事發近一周 13人仍失蹤 廣東深圳寶安區深江鐵路施工現場上周三深夜突然地陷，13名工人失蹤至今下落不明。一名從事沉降分析的岩土工程師認為，事發前工地已停工和封路，可能已經發現預兆，而工人仍試圖排除險情，可能是由於工期緊張。

失蹤者包括工人、技術人員、項目經理等，其中一人是23歲的中鐵四局技術人員李梓成，家人上周四接到通知後立即從河南趕到深圳。其姊李梓月稱，弟弟半年前轉到深江鐵路工作，平日每天工作到晚上10時。另一名失蹤者是37歲項目經理祝小輝，其朋友指他工作壓力很大，每年只有春節回家一次。有指祝小輝與另一名項目經理於事發當晚才從另一個工地調到出事現場，抽調原因是「搶險」。

或地下水潛蝕地層引發 岩土工程專家林斌于表示，深江鐵路工地發生如此大規模的塌方，可能是地下水滲流在地層中產生潛蝕作用，導致地下形成較大空洞。如果周圍的地下水多，動水壓力大，地下掏空愈來愈大，到一定程度地面就塌陷。隧道坍塌前，有工人曾在地下開挖掘機，他指上周三中午已發現隧道內有土塊脫落，後來隧道頂正上方出現一個洞，有水流出，以及泥漿和土渣掉落，一些施工和管理人員在現場搶險。

廣東省安全生產委員會周日召開全省安全防範工作視像會議，指深江鐵路重大坍塌事故再次警醒安全生產一刻不能懈怠、容不得絲毫僥倖，研究部署今冬明春安全生產和自然災害風險隱患排查整治專項行動，動員全省堅決防範遏制各類災害事故。本報綜合報道