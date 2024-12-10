「AI魔改」影片氾濫 廣電總局嚴查規範

【本報綜合報道】人工智能AI深偽技術不斷發展，網上平台出現不少經過「AI魔改」的片段，內容多為改編經典電視劇、四大名著《紅樓夢》和《西遊記》劇集等。此類片段幾乎可以假亂真，大批網民點擊觀看。廣電總局網絡視聽司上周六發布關於AI魔改的管理提示，指其涉褻瀆經典及侵權，要嚴查規範。

涉褻瀆經典侵權 網上片段可見，有古裝劇的宮鬥戲變成激烈的槍戰，《紅樓夢》的林黛玉化身拳擊手和賈寶玉對打，《西遊記》的唐僧與各妖精動作親密等，孫悟空和沙僧開電單車離開等。

有網民認為，有關影片十分搞笑，幾乎忘記原本經典畫面的內容。也有網民認為，這些片段過於追求出其不意，沒有底線地修改經典，大多傳遞錯誤價值觀，可能出現過度娛樂。

AI魔改經典的情況頻現，廣電總局網絡視聽司發布管理提示，指這些影片為博流量，毫無邊界褻瀆經典，衝擊傳統文化認知，與原著精神內核相悖，且涉嫌構成侵權行為。各地相關部門需排查清理短片平台上的AI魔改片段，並反饋工作情況。