國安機關「天之驕子」 不敵誘惑對外洩密

誤墮圈套 判囚10年

安×從小學習成績優異，名牌大學畢業後順利考入某機關重要崗位。入職後業績突出，深得領導信任，被賦予更多重任。但隨着職權變大，安×有些「飄飄然」。正當安×的虛榮心日益膨脹時，一位「知心人」在其身邊悄然出現，以朋友身份對安×展現出無微不至的關懷。一開始，該「知心人」對安×負責的領域表現出較大的好奇心，而在對方持續的情感攻勢和利益誘惑下，貪慕虛榮的安×一步步喪失了底線，向其違規透露了相關資訊。