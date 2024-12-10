國安機關「天之驕子」 不敵誘惑對外洩密
【本報綜合報道】國家安全部微信公眾號昨發文稱，國家安全機關近日破獲一宗間諜案，涉案人員安×是眾人眼中的「天之驕子」，卻因未能抵禦境外間諜情報機關的圈套誘惑，最終身陷囹圄。
誤墮圈套 判囚10年
安×從小學習成績優異，名牌大學畢業後順利考入某機關重要崗位。入職後業績突出，深得領導信任，被賦予更多重任。但隨着職權變大，安×有些「飄飄然」。正當安×的虛榮心日益膨脹時，一位「知心人」在其身邊悄然出現，以朋友身份對安×展現出無微不至的關懷。一開始，該「知心人」對安×負責的領域表現出較大的好奇心，而在對方持續的情感攻勢和利益誘惑下，貪慕虛榮的安×一步步喪失了底線，向其違規透露了相關資訊。
在安×愈陷愈深時，「知心人」一改溫和形象，強迫安×為其搜集更多涉密資訊。此時，安×雖深知自己的行為違反了法律，但境外間諜情報機關的恐嚇威逼和金錢利誘讓其深陷其中無法自拔。在某次重大活動中，安×利用職務之便，將某重要涉密事項洩露，嚴重損害了國家利益。最終，安×因犯間諜罪被依法判處有期徒刑10年。
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