南京大屠殺碇泊場照片首曝光 日軍毀屍滅迹鐵證

南京大屠殺87周年紀念日前夕，侵華日軍第二碇泊場（南京碇泊場）歷史照片首次曝光，印證南京大屠殺後日軍毀屍滅迹史實。

常州大學紅色文化研究院研究員、南京大學歷史學博士盧彥名近日從日本有關渠道，徵集獲得一本攝於1938年南京淪陷時期的相簿，內有73張歷史照片。相簿中有一張攝於1938年7月的合照，揭露第二碇泊場核心構成。第二排左六為第二碇泊場司令部司令官鈴木義三郎，第二排右六為山本俊，第二排左五為太田壽男，第三排左五為梶谷健郎。

大部分遺體投入揚子江 盧彥名表示，關於第二碇泊場的史料很少，它是位於南京下關碼頭附近的侵華日軍機構，不僅負責日軍部隊後勤保障，還參與一項重要的隱秘任務，就是處理南京大屠殺遇難者遺體。史料顯示，太田壽男曾在南京大屠殺期間就職於第二碇泊場，戰後作為戰犯遭起訴。他在一份寫於1954年、現藏於中央檔案館的筆供中供述，1937年12月15日處理下關地區的南京人屍體，大部分由下關碼頭及其稍下游投入揚子江，一部分在浦口東約4公里處燒掉掩埋。

相簿主人或屬日司令官 江蘇省社會科學院研究員、南京大屠殺專家孫宅巍稱，《南京大屠殺史料集》中存在當年在第二碇泊場司令部服役的軍曹梶谷健郎日記及根據日記寫成的回憶資料。梶谷健郎曾寫道，指揮40名苦力處理上千具散發惡臭的屍體，形容是慘不忍睹的人間地獄。照片除展示第二碇泊場全景外，還記錄日本甲級戰犯、華中派遣軍司令部畑俊六視察南京港情形。

盧彥名估計，相簿主人可能是山本俊。他的單人照片多次出現在相簿中，而且照片還出現了門口寫有他名字的住所。山本俊是第二碇泊「二把手」，也是司令官鈴木義三郎繼任人，部分照片出現「山本俊部隊」字樣。盧彥名稱，相簿是又一份重要的屠城鐵證，將展開更多研究。本報綜合報道