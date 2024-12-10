中央政治局開會 部署明年反腐工作

【本報綜合報道】中共中央政治局昨召開會議，聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2025年黨風廉政建設和反腐敗工作之餘，亦同意明年1月6日至8日召開二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議。

強調正風肅紀 會議指出，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關圍繞黨及國家中心任務，持續強化政治監督，深入推進正風肅紀反腐，開展黨紀學習教育，集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，剷除腐敗孳生土壤和條件，推動健全全面從嚴治黨體系、完善黨和國家監督體系，鞏固拓展主題教育和教育整頓成果，推動新征程紀檢監察工作高質量發展取得新成效。

此外，會議強調紀檢監察機關始終保持懲治腐敗高壓態勢，堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障。要聚焦「兩個維護」強化政治監督，嚴明政治紀律和政治規矩，把重大改革落實情況納入監督檢查和巡視巡察內容，以有力監督保障改革順利推進。要健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，着力推動正風反腐一體深化。要加強紀檢監察工作規範化、法治化、正規化建設，深化紀檢監察體制改革。