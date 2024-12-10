避談派兵援台 特朗普：我與北京關係好

「我有事需要談判」

特朗普於上周五接受全國廣播公司（NBC）訪問，被問及如果北京在他任內攻台，他會否承諾保衞台灣，他稱「我從來不說，因為我有事需要談判，對吧？」他續稱，「我傾向於北京不要這樣做，我與中國領導人關係很好，一直有溝通」。他稱當選總統後就與中國領導人聯絡，3天前亦曾溝通。主持人問特朗普有否向中國領導人傳達不要攻台的訊息，惟特朗普稱二人沒有討論攻台問題，談了其他議題，他重申二人關係很好，希望對方不要攻台。