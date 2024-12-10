國台辦主任晤台企 重申合作戰勝分裂

【本報綜合報道】2024年「兩岸企業家峰會」年會昨在福建省廈門市舉行，國台辦主任宋濤會見峰會台方理事長劉兆玄等人。宋濤敦促台灣企業家秉持民族大義，繼續為兩岸經濟交流合作、融合發展多作貢獻，並強調「兩岸都是一家人」，走親走近是歷史大勢也是潮流，團圓合作融合必會戰勝分裂。

稱交流增進兩岸了解

宋濤表示，要在新起點上推動兩岸關係蓬勃發展，更上一層樓，要交流、要合作、要和平、要發展，是兩岸同胞共同心願。兩岸企業家交流合作，增進兩岸同胞相互了解，也深化融合發展，擴大共同利益，顯示包括兩岸企業家高峰會和兩岸各團體所扮演角色，「我們今後要繼續做這方面的工作，促進兩岸更有交流與和平統一」。