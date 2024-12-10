王金平智庫提主張 倡兩岸分治不分立

【本報綜合報道】台灣立法院前院長王金平籌設的智庫，前日發表「兩岸和平倡議共同宣言」，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。王金平認為，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局，創造和平契機的最務實作法。民進黨立委沈伯洋批評，王金平所言就是一國兩制。國民黨回應，肯定王金平為兩岸找解方，為和平找出路的用心與努力。

指國際環境影響關係 由王金平籌設的中道和平聯盟智庫前日在台北舉行倡議大會盟，他指出，仍然肯定連戰和馬英九以「九二共識」作為兩岸最大公約數，深化兩岸交流，厚植兩岸互信，為兩岸關係的穩定發展奠定基礎。原本看到兩岸關係和平曙光，近年卻出現很多變數，甚至成為國際事務專家口中可能爆發軍事衝突的危險區域，探究原因，有外在國際環境的急速變化，也有意識形態的制約，而更多是因兩岸交流陷入停頓所產生的誤解，以及隨之而來的對立。

他認為，兩岸的共同目標是保障人民的安全福祉，而最大的共識是尊重彼此的制度與生活，「在這個前提下，我們要做的是務實接受歷史與現況」。

國民黨當晚表示，王金平提及李登輝任內兩岸達成九二共識、促成辜汪會談的歷史，並在馬英九執政時期成為兩岸建立政治互信、推動交流合作的基礎。足以證明，國民黨長期以來堅持九二共識、反對台獨立場的有效性，以及堅持兩岸和平發展路線的正確性。