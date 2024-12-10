大陸劃7保留區 台展開軍演應對

解放軍一連3日浙江福建以東空域盤據 解放軍將再次舉行圍台軍演的消息甚囂塵上之際，台軍昨日因應解放軍在浙江及福建以東一帶開設7處空域保留區，同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天氣等條件於戰術位置實施演練。

台軍表示，解放軍一連3日在浙江及福建以東開設空域保留區。台軍已開設應變中心並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。台軍運用聯合情監偵手段，將同步掌握解放軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海周邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，各外離島台軍部隊提高警覺，與海巡署密切合作、有效應對。

台軍強調，任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。解放軍近期以來於日、韓、菲律賓及台灣周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。台軍將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動。

截至昨日上午6時前24小時內，台軍偵獲解放軍軍機10架次、軍艦7艘和公務船3艘，持續在台海周邊活動。其中有6架次解放軍軍機飛越台海中線，進入台灣西南空域；暫未見有大陸空飄氣球現身台空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

解放軍模擬封鎖第一島鏈 有台灣高級安全官員透露，解放軍及海警艦艇近90艘，集結在台灣、日本南部島礁及南海海域，其中三分之二屬於解放軍海軍。他聲稱，解放軍首次在區內遼闊海域展開軍演，模擬封鎖整個第一島鏈全面軍事威懾。中國外交部發言人毛寧回應有關提問指，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。本報綜合報道