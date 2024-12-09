中國內蒙古自治區包頭市達茂旗上周五舉行以綠色草票「碳匯達茂」為主題的草票簽約發行儀式，正式發布中國第一張具有生態產品價值的草票，即草原資源經濟價值和生態價值票面化的憑證。牧民呼和表示，能拿到全國第一張草票感到非常榮幸，之後會依照以草定畜規定數量養殖牲畜，保護好草原，讓草原體現更多價值。