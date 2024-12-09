7旬最老信天翁 尋新歡接代傳宗

美國中途島國家野生動物保護區雌性黑背信天翁「智慧」（Wisdom）目前已74歲高齡，是世界上已知最長壽的野生鳥類。美國魚類和野生動物服務處近日公布，這隻長壽海鳥已返回保護區，開始與新的雄性伴侶互動，成功產下4年來第一枚蛋。

迄今產60蛋 孕育30雛 智慧於1956首次被標記，科學家相信牠生於1950年左右，至今產下50到60枚蛋，並撫養多達30隻雛鳥長大。牠過去每年都會回到同一築巢地點與「丈夫」團聚，但「丈夫」近年來神秘失蹤，智慧因此找到新歡，而對方年齡暫時不得而知，目前亦被綁上追蹤腳環。

保護區野生動物生物學家普利斯納（Jon Plissner）表示，氣候變化的持續影響導致海平面上升，同時帶來更劇烈風暴，導致黑背信天翁棲息地因洪水而喪失。然而70多年來，智慧不僅以某種方式成功避開所有危險，且仍然有精力和本能撫養幼崽，相信新蛋未來能夠成功孵化。

黑背信天翁是一種中等體形信天翁，壽命通常介乎12到40歲，牠們在3至4歲開始形成配對關係，主要在夏威夷群島繁殖。牠們亦奉行終身配偶制，直至伴侶死後才會尋找新歡。本報綜合報道