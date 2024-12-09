巴黎聖母院重開 多國政要出席

重啟儀式於晚上7時舉行，法國總統馬克龍提前在傍晚6時抵達聖母院，接待貴賓。特朗普出席開幕儀式前，曾與澤連斯基在愛麗榭宮見面，又與威廉及各國元首握手。儀式由巴黎總主教于爾里克以三聲響亮的敲門聲，重新打開聖母院的木門，外牆投射有「謝謝」一詞，感謝聖母院經歷大火後仍能補救重修。聖母院經過5年精心修復，尖頂、肋狀拱頂、飛扶壁和石像恢復往日輝煌。馬克龍於社交網寫道︰「全世界正在看着我們。讓我們一起重開聖母院」。