巴黎聖母院重開 多國政要出席
【本報綜合報道】法國巴黎聖母院上周六舉行大火後重開儀式，約1,500名嘉賓獲邀出席，包括多國元首或代表。美國總統當選人特朗普、美國第一夫人吉爾、英國王儲威廉，以及烏克蘭總統澤連斯基等出席。
重啟儀式於晚上7時舉行，法國總統馬克龍提前在傍晚6時抵達聖母院，接待貴賓。特朗普出席開幕儀式前，曾與澤連斯基在愛麗榭宮見面，又與威廉及各國元首握手。儀式由巴黎總主教于爾里克以三聲響亮的敲門聲，重新打開聖母院的木門，外牆投射有「謝謝」一詞，感謝聖母院經歷大火後仍能補救重修。聖母院經過5年精心修復，尖頂、肋狀拱頂、飛扶壁和石像恢復往日輝煌。馬克龍於社交網寫道︰「全世界正在看着我們。讓我們一起重開聖母院」。
5年前火劫 69億元修復
巴黎聖母院有860年歷史，2019年4月發生大火，屋頂及尖塔被燒毀，主體建築大致完好，復修工程耗資8.4億歐元（約69億港元）。工程負責人希望重開聖母院可以帶來團結，有助全球和諧及和平。
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