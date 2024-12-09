三邊領袖巴黎會談 美再軍援烏77億元

特朗普勝選後首外訪 晤馬克龍澤連斯基 美國總統當選人特朗普上周六在巴黎，與法國總統馬克龍及烏克蘭總統澤連斯基，舉行三邊會談。澤連斯基稱三人討論了烏克蘭局勢，均希望俄烏戰爭盡快以公正方式結束。美國國防部同日宣布，向烏克蘭提供新一批總值9.88億美元（約77億港元）軍援。

特朗普在11月勝選後首次外訪，應邀到出席火災後完成復修的巴黎聖母院重開儀式。會談長約20分鐘，澤連斯基指三人同意繼續合作並保持聯繫。他續稱，丹麥援助第二批F16戰機已抵達。馬克龍則在社交網站指，法國、美國及烏克蘭在這個歷史日子聚首，為聖母院而團結，讓他們為和平與安全繼續共同努力。

非從庫存物資提取 美國國防部長奧斯汀表示，透過烏克蘭安全援助倡議，向烏克蘭運送新一批軍援裝備，包括無人機、M142高機動多管火箭系統彈藥、維修支援等。美國將向國防工業或合作夥伴採購援烏軍事物資，而不是從庫存提取，意味裝備不會立即抵達戰場。

奧斯汀指出，俄羅斯普京為侵略烏克蘭付出沉重代價，俄軍傷亡至少70萬人，並耗費逾2,000億美元（約1.56萬億港元）。普京的侵略只會令北約加強團結及實力，俄烏戰爭不是北約東擴結果而是原因。他稱，俄羅斯攻擊烏克蘭向全球其他國家釋出警告，呼籲不要坐視侵略。

美指俄70萬人傷亡 自2022年2月爆發俄烏戰事以來，美國已向烏克蘭提供逾620億美元（約4,826億港元）軍事援助。特朗普曾多次聲言可迅速結束俄烏戰爭，但援烏立場不明確。

總統拜登尋求在特朗普下月再次入主白宮之前，用盡國會批出援助烏克蘭的撥款。奧斯汀指現屆政府已經作出自己抉擇，下屆政府亦必須有自身的抉擇。本報綜合報道