金龍顯疑圖滅證 涉內亂罪被捕

【本報綜合報道】南韓大檢察廳特別戒嚴特別搜查本部昨日清晨宣布，涉及上周二戒嚴風波的前國防部長金龍顯有滅證之虞，在徹夜偵訊後決定以內亂罪緊急逮捕他，並沒收其手機。

曾退出通訊帳戶又重登 金龍顯於周日凌晨1時30分主動到首爾中央地方檢察廳受查，檢察官盤問金龍顯關於向總統尹錫悅建議實施戒嚴的背景、宣布戒嚴過程、向國會及選舉委員會部署戒嚴部隊的情況等。完成超過6小時的偵訊後，檢方決定立即拘捕他，並關押到首爾東部看守所。金龍顯最近退出通訊應用程式Telegram帳戶，然後又重新登入，引發檢方懷疑他可能銷毀證據。檢方沒收金龍顯曾經使用過的一部手機，將修復手機內的對話內容等資訊。

檢方必須在逮捕金龍顯後48小時內向法院申請逮捕令，若逮捕令駁回，必須立即釋放金龍顯。檢察官認定金龍顯有銷毀證據之虞，預計在加強具體指控後，最遲今日申請逮捕令。根據南韓《刑法》第87條，內亂罪主犯可判無期徒刑、監禁或死刑，僅參與謀劃也會面臨最低5年的重刑處罰。