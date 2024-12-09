執政黨推提前卸任 尹錫悅不處理國政

在野斥違憲 包庇幕後操縱屬再內亂 南韓戒嚴風波持續發酵，總統尹錫悅避過彈劾而提前下台的命運。執政黨國民力量黨魁韓東勳昨日表示，將推動尹錫悅提前卸任，他離職前不會處理外交在內的國政事務。韓東勳將每周和總理韓德洙定期會晤一次以上，共同處理政務，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明批評兩人違憲。

韓東勳昨早與韓德洙會面，他批評戒嚴是破壞南韓自由民主主義的違憲行為，但國會僅在兩個半小時內就表決通過解除戒嚴的議案，緊急戒嚴在短短5小時內以合法方式終結，證明南韓成熟的自由民主主義機制仍正常運作。他承認緊急戒嚴對國家和人民造成無法挽回的重大損失，人民對政府感到非常失望和不信任，國民力量作為執政黨，將謙虛接受人民評價和審判。

執政黨魁總理擬處理政務 韓東勳續指，多數國民認為尹錫悅在剩餘任期內無法正常施政，應卸下職務。對於尹錫悅提前下台，執政黨將在討論後盡快公布具體方案。韓東勳與韓德洙將每周定期會面，防止國政出現空白。韓東勳說，將協助公正、嚴肅、透明地推進調查，政府和執政黨不會偏護包括尹錫悅在內任何人。

韓德洙強調，他和全體國務委員，以及各部門公職人員將把民意放在首位，與執政黨凝聚智慧，爭取國家能穩定順利運作。李在明指摘韓東勳與韓德洙讓尹錫悅繼續隱藏在幕後操縱內亂共謀勢力，是「換湯不換藥」的再次內亂行為。李在明譴責，讓總統退居二線後總理和執政黨黨魁行使總統職權是荒誕無稽之談，執政黨上周六拒絕支持彈劾尹錫悅猶如內亂共謀者。

大檢察廳已對尹立案調查 共同民主黨最高委員金民錫稱，韓德洙不能行使單獨統轄權、公務員任命權、外交權及軍隊統帥權，且他本人是內亂嫌疑的調查對象。至於韓東勳，金民錫指對方不過是一黨之首，沒有任何憲法、法律及實質的政治許可權，他和尹錫悅在戒嚴事態後非公開會面，應展開調查。大檢察廳緊急戒嚴事態特別本部本部長朴世鉉證實，以涉嫌內亂和濫權對尹錫悅立案調查。本報綜合報道