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被囚逾420天 人質斥以政府冷待
哈馬斯上周六公布一段影片，一名以色列男人質稱已被囚禁420多天，批評以色列政府無視人質，令他受苦，為政府的錯誤付出代價。人質的母親敦促以色列總理內塔尼亞胡結束加薩戰事，把所有人質帶回家，又怕兒子熬不過冬天或持續的戰事。（綜合報道）
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