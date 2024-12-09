被囚逾420天 人質斥以政府冷待

哈馬斯上周六公布一段影片，一名以色列男人質稱已被囚禁420多天，批評以色列政府無視人質，令他受苦，為政府的錯誤付出代價。人質的母親敦促以色列總理內塔尼亞胡結束加薩戰事，把所有人質帶回家，又怕兒子熬不過冬天或持續的戰事。（綜合報道）