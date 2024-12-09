以哈傳本周作新一輪停火談判

哈馬斯代表團消息人士上周六表示，新一輪加薩停火和人質釋放協議談判很可能在本周開始。預計新一輪談判將在埃及首都開羅開始，討論有關停火和交換囚犯的想法和建議。哈馬斯願意達成並執行結束戰爭的協議，協議將包括以色列撤出加薩地帶關鍵地區的具體時間表。（綜合報道）