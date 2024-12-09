特朗普：美不應捲入敍利亞衝突

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普在自家社交平台Truth Social發文指，敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德已逃離國家，保護傘俄羅斯已沒有興趣繼續保護他，俄羅斯由一開始就沒有介入敍利亞的理由，俄羅斯因為可能永遠繼續的烏克蘭戰事而失去對敍利亞的興趣。

特朗普話鋒一轉，指烏克蘭總統澤連斯基和烏克蘭想達成協議結束瘋狂的事，烏軍荒謬地損失了40萬名士兵，以及很多平民喪生，即時停火和應該開始談判，太多生命無辜犧牲，太多家庭被摧毀，如果戰事繼續，可變成更大規模、更糟糕的事。他說：「我十分了解（俄羅斯總統）普京，他是時候行動，中國可以幫忙，世界正在等待！」

美：伊朗陰謀在中東崩潰 特朗普較早時稱：「敍利亞一團糟，但不是我們的朋友，美國不應該與它有任何關係。這不是我們的戰鬥。讓它自行結束吧。不要捲入！」美國總統拜登及團體正在監控敍利亞局勢，並與地區合作夥伴保持聯繫。一名美國官員指出，敍利亞變天反映「伊朗陰謀」在中東崩潰。