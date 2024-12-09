俄指敍總統決定卸任 民眾上街慶祝

【本報綜合報道】敍利亞首都大馬士革失守後，執政24年的巴沙爾‧阿薩德行蹤不明，甚至傳出死亡消息。俄羅斯外交部昨日表示，巴沙爾‧阿薩德與多方勢力談判後離開敍利亞，決定卸任總統及指示和平移交權力，俄羅斯並未參與談判。

敍利亞總理賈拉利指，不知巴沙爾‧阿薩德何時出逃。二人最後一次通電話是上周六黃昏，賈拉利交代最新局勢，巴沙爾‧阿薩德當時稱「我們明天再看」。大馬士革大批民眾上街慶祝，有人集體祈禱，有人則放煙花，民眾推倒巴沙爾‧阿薩德雕像及燒毀他的大型肖像海報。

土耳其外長菲丹認為，巴沙爾‧阿薩德可能不在敍利亞，但拒絕進一步猜測。菲丹稱，敍利亞新政府須建立在包容原則基礎上，警告復仇欲望會加劇破壞地區穩定。土耳其將繼續打擊回教極端組織伊斯蘭國、庫爾德工人黨，防止他們趁機坐大。菲丹抨擊巴沙爾‧阿薩德在4年前衝突凍結後，沒有與人民和解及回應人民訴求。

有大馬士革起飛飛機消失 航班追蹤網站Flightradar數據顯示，一架敍利亞航空公司伊爾76運輸機，在大馬士革淪陷時從機場起飛。

運輸機最初飛向沿海地區的親巴沙爾‧阿薩德阿拉維派大本營，但中途突然掉頭，朝相反方向飛行數分鐘，最終從地圖上消失。