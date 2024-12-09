12日閃電戰 首都遭反對派攻佔 總統出逃 敍利亞變天

敍利亞沙姆解放組織為首武裝上周六攻入霍姆斯後，昨南下閃電佔領首都大馬士革，僅12天便推翻巴沙爾‧阿薩德政權。武裝分子進入首都時沒有遇上抵抗，巴沙爾‧阿薩德乘飛機離去。隨着中央政府倒台，各方勢力蠢蠢欲動，內戰大有一觸即發之勢。以色列向北部增兵，在緩衝區和必要防禦地點部署軍隊，加強戈蘭高地防衞。

沙姆解放組織在敍利亞北部發難之際，其他反政府武裝在多個方向發動進攻。獲美國支持的庫爾德武裝力量「敍利亞民主部隊」控制東部城市代爾祖爾、接壤伊拉克的阿布卡邁勒邊境口岸。南部反對派武裝進攻並控制接壤約旦的邊境城市德拉，更奪取通往約旦的納西卜邊境口岸。

守軍脫軍服棄守陣地 沙姆解放組織上月27日大舉進攻，先後攻佔第二大城市阿勒頗、哈馬等北部戰略要地，上周六再乘勝奪取霍姆斯，為進軍大馬士革掃清最後障礙。駐敍俄軍和巴沙爾‧阿薩德軍隊曾數次空襲阿勒頗周邊地區，希望延宕武裝分子攻勢，但空襲已在上周一後停止。

當武裝分子進入大馬士革時，守軍軍官獲上層通知巴沙爾‧阿薩德的24年統治已經結束，大勢而去的守軍脫下軍服棄守陣地。反對派武裝通過敍利亞國家電視台宣布巴沙爾‧阿薩德政權倒台消息，並釋放大馬士革監獄囚犯，有武裝分子闖入總統府。總理賈拉利準備好參與權力過渡，呼籲反對派不要傷害平民，把未來交給敍利亞人民選擇的政府。伊朗大使館受到攻擊，玻璃上遺下彈孔。大馬士革頒布宵禁令，實施時間為昨日至周三，每日下午4時至翌日清晨5時。

僅剩一邊境口岸開放 黎巴嫩通往敍利亞的3個邊境口岸中，僅餘一個仍然開放，其餘兩個已關閉並設置鐵絲網封路。約旦已在敍利亞變天前，宣布關閉兩國唯一一個邊境口岸。以色列國防軍向戈蘭高地增派第98師、傘兵旅及特種部隊旅到戈蘭高地。以軍鑑於敍利亞局勢發展，包括有武裝人員進入緩衝區，需確保戈蘭高地社區和以色列公民安全。以軍強調，沒有介入敍利亞內部事件。以軍沿敍利亞邊境劃設軍事禁區，區內學校線上教學，且限制農民每天耕作時數。以軍空襲敍利亞境內的化武生產設施，防止反對派武裝獲得化武。

俄羅斯外交部指出，駐敍利亞的俄軍基地已進入高度戒備狀態，目前沒有重大安全威脅。中國外交部密切關注敍利亞局勢發展，希望盡快恢復穩定。中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離開，同在敍留守中國公民保持聯繫並做好安全指導。中方敦促敍利亞有關方面採取切實舉措，確保中國機構和人員安全。當前，中國駐敍利亞使館仍在堅守，將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。本報綜合報道