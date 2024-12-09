養寵家庭破1億戶 衍生行業趨多樣化

城市寵物量或超4歲以下嬰兒 據2023至2024年寵物市場消費白皮書顯示，去年全國養寵家庭已增至超過一億戶。今年底城市寵物數量或超過4歲以下人類嬰幼兒數量，到2030年可能將是嬰幼兒人數兩倍。有關現象導致市面上愈來愈多商戶推出與寵物相關的業務，如寵物養老院、寵物殯葬等。

寵物業務新公司數量近年爆發式增加，現存143萬間相關公司裏，逾四成為近3年內成立。白皮書估計，2026年中國寵物市場規模將超過3,500億元（人民幣‧下同，約3,745億港元）。目前，全國寵物醫院數量超過34萬間，不少寵物醫院更推出多樣化服務，如設置家屬床，讓飼主能全天陪護愛寵。

多地現寵物養老院殯葬業務 隨着寵物數量持續增長，正迎來第一波「寵物老齡化潮」，明年老年貓犬數量或超過5,000萬隻，「寵物養老」成為新興市場。通常貓犬數量為12至15歲，若不考慮死亡等因素影響，明年8歲以上老年犬數量將達3,247萬隻，10歲以上老年貓數量達2,118萬隻。北京、上海及廣東等地出現「寵物養老院」，為年老寵物提供專業照顧服務。

此外，「寵物殯葬」服務市場規模近年擴大兩倍，達到18.25億元（約19.53億港元），相關註冊公司超過5,500間。養寵人士在寵物葬禮花費過千元，超過六成主人希望舉辦告別儀式，近三成人更希望用寵物的骨灰製作紀念品，可見寵物在人們心中的地位愈發提升。本報綜合報道