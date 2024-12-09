大腸桿菌超標 滷味產品急下架
【本報綜合報道】有測評博主近日在影音平台反映，從食品公司紫燕百味雞購買多種滷味產品，發現部分產品大腸桿菌超標，其中最高竟超標290倍。紫燕百味雞前日發聲明回應稱，公司已第一時間下架線上商城相關產品，並啟動全線調查程序，查找原因。
涉鴨脖夫妻肺片腐竹
測評博主「老爸評測-魏老爸」表示，最近接獲網民反映指食用紫燕百味雞滷味產品後腹瀉，遂從官方旗艦店購買涉事公司多款滷味產品，並送往第三方機構檢測，均未檢出五氯酚酸鈉、呋喃唑酮代謝物、單核細胞增生李斯特菌、亞硝酸鹽。
惟檢測結果顯示，香辣鴨脖、夫妻肺片和五香腐竹中，檢出品類菌落或大腸菌含量超標。
紫燕百味雞事後回應稱，公司高度重視此事，正開始全線調查程序，覆核各生產環節監控影片、人員環境及操作流程及運輸鏈路等，共同查找具體原因，強調相關產品出廠內檢結果均符合相關法規標準要求，將進一步覆核並強化食品生產全製程管控，確保各項食品生產安全保障無誤，並與合作物流公司達成連動調查，核實產品運輸環節符合食品安全管控標準。
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