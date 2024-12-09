大腸桿菌超標 滷味產品急下架

【本報綜合報道】有測評博主近日在影音平台反映，從食品公司紫燕百味雞購買多種滷味產品，發現部分產品大腸桿菌超標，其中最高竟超標290倍。紫燕百味雞前日發聲明回應稱，公司已第一時間下架線上商城相關產品，並啟動全線調查程序，查找原因。