屢現無差別傷人案 陳文清促新年嚴防

加強巡控重點罪惡溫床 全國多地近期無差別傷人案頻頻發生之際，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清上周三至上周五在湖北調研時，強調要全力確保元旦、春節前後社會安全穩定。

陳文清在省委政法委、武漢市城市運行管理中心、荊州市荊州區東城派出所、孝感市孝南區綜治中心，深入調研社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解、有關群體服務管理等情況。他強調，要紮實進行「化解矛盾風險維護社會穩定」專項治理，加強社會治安整體防控，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，提高街頭見警率，切實增強人民群眾安全感。

陳文清指出，要以縣級為重點加快推進綜治中心規範化建設，做到矛盾糾紛化解「最多跑一地」，在法治軌道上實質化解矛盾糾紛。針對刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助、未成年人犯罪預防治理等工作，陳文清要求加強訊息共享、協調配合，在關懷救助的同時，形成有效防範危害行為的制度機制。要壓實屬地、部門責任，統籌做好各領域社會風險防範工作，全力守護社會安定。

陳文清在省高級人民法院、荊州市沙市區人民檢察院調研時，要求全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，當寬則寬、該嚴則嚴、寬嚴相濟。司法審判工作中要充分考慮犯罪行為的社會危害性，注重人民群眾的實際感受，以事實為根據、以法律為準繩，做到公正司法。對重大惡性犯罪，要依法從快從重懲處，切實維護人民群眾合法權益。調研期間，陳文清召開部分省區市政法工作調研座談會，就謀劃明年工作聽取意見建議。

珠海車撞人事件 市長辭職獲批 廣東省珠海市十屆人大常委會昨日下午舉行第三十一次會議，會上接受黃志豪辭去珠海市人民政府市長職務，由吳澤桐出任代理市長。珠海上月11日晚上曾發生越野車撞人事件，造成至少35人死亡、43人受傷。本報綜合報道