遊三亞免稅城店須交手機惹質疑

【本報綜合報道】有網民反映在海南三亞國際免稅城二層折扣店購物期間須上交手機，並放入需要指紋開鎖的櫃子，質疑此舉屬非法採集個人資訊。免稅城事後回應指，此舉旨在防止部分特價商品被偷拍，存取櫃並不採集生物資訊。

被指收集個人資訊 北京市一名女網民最近在網上曝光上述事件，並稱從未在其他地方見過類似要求，其他折扣店亦無相關規定。她無法理解這種行為，已向有關部門投訴。涉事折扣店疑為三亞國際免稅城A區二層的「限時甄選」折扣區域店舖，門口設有「進店請存入手機」的標示牌。

免稅城客服表示，店內擁有部分特殊折扣或特賣商品，故客人無法攜帶手機進去，但現場設有公示並提供存放櫃。客服強調，顧客可自行選擇是否進入店內，或可交由同行親友在店外協助拿手機，並不強制規定顧客手機要放入指紋開鎖的櫃子。有律師表示，店舖出發點屬好意，主要為防止「黃牛」偷拍特價商品，但提醒需留意強制要求存手機會干擾顧客正常消費節奏，可能涉及侵犯自主選擇權等問題。