巴拿馬籍油輪擱淺台中港 陸船員失蹤

【本報綜合報道】巴拿馬籍油輪上周六出現故障，隨風浪漂浮到台中港擱淺，船上15名船員已救回14人，其中一名中國大陸船員墮海失蹤。台灣海巡署接報後，持續搜尋失蹤船員。台中港務分公司昨日表示，擔心船身與岸邊的消波塊碰撞，可能造成船舶破損漏油，已要求民間業者布設攔油索及吸油棉。

已救回14人 海巡署發布消息，上周六適逢強烈的東北季風，台中港風浪大，油輪「LIQUIDGEN」在台中港附近拋錨擱淺，暫未有漏油污染問題。船員包括11名印尼人、3名大陸人和一名台灣人，由第三岸巡隊協助，以吊掛方式將大部分船員救上岸。惟有一名大陸男子疑跳海後失蹤，由空勤隊搜救，海巡人員在場警戒。

台中港務分公司在現場設立前進指揮所，又召開緊急應變小組會議。目前油輪載運的油艙已無載運燃油，船艙有入水的情況，傾斜角度為15度，發電機能正常運作。相關部門在會上提醒，為避免漏油情況發生，將布設攔油索、吸油棉，如評估海氣象可行，會派遣潛水員查看船體水下狀況。