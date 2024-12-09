曾參與解放軍特種部隊演習 掛港旗貨船滯台中

被曝光後離開 稱正常卸貨 駐台的美國記者何貴森上周五揭露，一艘懸掛香港旗、多年前曾參與解放軍特種部隊演習的貨櫃船月初停靠台灣台中港後，一直未有離去。台中港務分公司昨日重申，上述貨櫃船依法停靠台中港卸貨，期間無任何異狀，已於上周六離開，目前在錨地下錨，待風浪變小就會駛離。台灣陸委會亦稱，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常。

何貴森上周五在社交平台X指出，名為「長和號」（SCSC FORTUNE）貨櫃船自上周二起一直停靠台中港，估計台方沒有針對曾經參與解放軍軍演的民用船隻作出任何規定。

突擊艇曾藏長和號船艙 在另一貼文，他引述中國情報專家貼文及照片，內容提及解放軍特種部隊2021年曾展示把6艘突擊艇藏在長和號船艙內，待潛入目的地後，便可把突擊艇垂吊到海面迅速投入作戰。長和號由中國上海吳淞船廠於2009年建造，全長117米、寬18米，噸位為6,550噸，雖懸掛香港旗幟，但隸屬中海集運。

事件曝光後，台中港務分公司證實，長和號上周二晚上9時20分的確曾停靠台中港14號碼頭卸貨，上周五已移至106號碼頭卸貨，裝卸公司皆為德隆公司，船務代理為大中船務，直至上周六下午3時29分駛離。

解放軍24機船台海活動 台中港務分公司表示，依據商港法，當船舶進入國際商港，由船舶所有人或其代理人據實填具船入港或出港預報表，送航港局查核後，交由商港經營事業機構安排船席。長和號是經航港局審核通過可進港船舶，港務公司依據規定安排船席供卸貨使用，屬正常進出港作業，尚無長時間滯港情形，停靠港口期間無任何異常情況。

截至昨日清晨6時前24小時內，有7架次解放軍軍機、14艘軍艦和3艘公務船，持續在台海周邊活動，其中6架次軍機飛越台海中線，進入台灣西南空域，解放軍軍艦數量較前一天明顯增加。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應處。台軍昨發現有4枚空飄氣球，均出現在基隆西方空域，最近距離為97海里，飛行高度約4.6公里至5.5公里，其中一枚飛越台陸地上空。

另外，中國國家安全部稱賴清德「以武謀獨」和討好美國的努力注定會失敗，終將自取滅亡，而美國執意「以台制華」是自不量力。本報綜合報道