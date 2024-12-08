美軍政狼狽為奸 特朗普改革犯險

美國政府目前陷入前所未有的國際挑戰，無論是它引發的俄烏戰爭，或是被捲入的以巴戰爭，都處於劣勢及被動。如今它又支援敍利亞叛軍攻入阿勒頗，亦開始遭俄敍聯軍強力反擊，大有機會演變成中東的庫爾斯克，遭到俄敍聯軍殲滅。

不論是歐洲還是美國，都有軍政專家批評，自1991年蘇聯解體以來，華府在外交上不斷犯錯。由於過度相信美國有無可匹敵的軍事力量及軍工集團，有強大到舉世無雙的武器裝備研發與生產實力，結果不斷放棄展現外交上締造和平的軟實力，反而處處挑撥危機衝突，更不惜用政治顛覆、代理人戰爭，甚至以軍事侵略的方式來維護國家霸權和利益。然而，經歷了阿富汗、利比亞、敍利亞戰爭，到如今利用烏克蘭的代理人戰爭及以巴戰爭，美國的軍事實力出現大問題。

觸動固有利益惹反抗 美國政府在二次大戰後為了鞏固霸權，一直維持強大的軍隊，也養肥了整個軍工體系，如今這個體系每年有超過一萬億美元的國內外軍售生意額。但諷刺的是，美國在國際上一直假「民主、自由」之名策動戰爭並消耗國力，卻無法守護好自己的邊界，成為國防的敗筆，這也解釋了為何即將上台的特朗普要暫時鼓吹國際議和，以便抽身處理好非法移民帶來的國安威脅。

目前美國政界最大的危機，是民主、共和兩黨的統治者，長期都沒有軍事經驗而過分高估國家的軍事實力；相反，軍方有實質經驗的將領，反而對美國軍隊及軍力有認識並作出批判，但這些人往往選擇離職，剩下尸位素餐的阿諛奉承者。如今美國國防部居然無法統計好每年的資金去向，結果連續6年大比例無法通過審計，更因為俄烏及以巴戰爭的消耗，出現武器和彈藥不敷應用、無法短期補充的情況。

美國政要一直與軍方高層狼狽為奸，前者得到大軍火商的選舉資金，後者在退位後短期內就可獲得大軍火企業的高薪厚職。如今美國軍方及深層政府，都對特朗普即將再度入主白宮感到擔憂。特朗普的上一個總統任期，軍方及深層政府對他陽奉陰違，特氏明年上台後若大刀闊斧改革，動了他們的奶酪，必定惹來不滿及反抗。軍方及深層政府上一次最明顯的反抗對象是已故總統約翰‧甘迺迪，特朗普能否處理好問題並全身而退，人們拭目以待。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻