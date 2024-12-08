以總統傳致電馬斯克 盼重啟加薩人質談判

【本報綜合報道】美國等多地媒體上周五引述消息報道，以色列總統赫爾佐格日前與將成為美國特朗普新政府一員的富豪馬斯克對話，爭取他將停滯不前的釋放以色列人質談判，列入即將上台的特朗普政府議程。

冀列入特朗普政府議程 報道引述知情人士指，赫爾佐格是在人質家屬敦促下向馬斯克致電，希望他能對各方面施加壓力，以重啟加薩人質談判，爭取巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯釋放人質，暫未知二人在哪一天交談。報道指出，馬斯克在特朗普未來政府中沒擔任任何涉及中東的官方角色，今次非常規接觸凸顯他在美國政府過渡期間的巨大作用。

美國聯邦選舉委員會上周四晚發布的文件顯示，馬斯克在今屆大選中，向支持特朗普競選的團體捐贈了2.59億美元（約20.2億港元），成為美國史上最大的總統競選贊助人之一。這遠超馬斯克公開表示的捐款數額，分別落入兩個政治行動委員會，其中他成立的美國政治行動委員會（America PAC）獲得2.39億美元（約18.6億港元）。