叛軍兵臨大馬士革 俄伊傳撤出敍利亞

敍利亞反政府武裝步步進逼首都大馬士革，謀求推翻總統巴沙爾‧阿薩德政權之際，美國《紐約時報》上周五報道，伊朗當天開始從敍利亞撤出軍事指揮官和人員。全國公共電台（NPR）引述美國官員透露，俄羅斯亦正安排人員撤出敍利亞，駐當地海軍基地的艦船已出海。公開支持敍利亞政府軍的伊朗及俄羅斯未有證實報道。

伊朗官員透露，上周五開始安排軍人撤離到鄰國伊拉克和黎巴嫩，包括伊朗革命衞隊聖城旅在敍利亞的最高指揮官，其他革命衞隊人員、部分伊朗外交人員、家屬及平民。伊朗駐大馬士革大使館和革命衞隊基地已下令撤離，部分大使館工作人員已經離開。撤離路線包括搭飛機前往德黑蘭，和經由陸路前往黎巴嫩、伊拉克和敍利亞地中海沿岸拉塔基亞港。

伊朗外長阿拉格奇同日接受伊拉克電視台採訪時稱，伊朗不是占卜師，真主的旨意總會發生，但「抵抗軸心」將履行自己的職責。伊朗國會議員瑙代里（Ahmad Naderi）同日在社交平台發文，直言敍利亞正處於崩潰邊緣，伊朗卻袖手旁觀，若大馬士革陷落，伊朗也將失去在伊拉克和黎巴嫩的勢力，不明白伊朗政府不作為的原因，對國家毫無好處。

傳真主黨抵達應戰 另一方面，敍利亞軍方消息人士透露，黎巴嫩真主黨部隊正鎮守霍姆斯以北防線。霍姆斯成千上萬居民上周四晚開始逃往地中海沿岸的政府根據地尋求庇護，俄羅斯在該區設有海軍和空軍基地。領導進攻的沙姆解放組織在即時通訊程式Telegram宣布，武裝部隊已解放霍姆斯郊區最後一個村莊，兵臨城下，呼籲霍姆斯的政府軍叛變。

反對派武裝消息人士昨日透露，他們已佔領靠近約旦邊境的敍利南部城市德拉亞，達成協議讓當地政府軍和官員安全撤離前往首都大馬士革，同時佔領納西布口岸部分地區。一旦反對派武裝佔領霍姆斯，將可切斷大馬士革與地中海沿岸的連接，當地是總統巴沙爾‧阿薩德的阿拉維派據點。

叛軍一周攻陷4城 與此同時，消息指獲美國支持的反對派武裝敍利亞民主部隊（SDF），上周五已經攻陷敍利亞東部城市代爾祖爾，連同阿勒頗、第4大城市哈馬和德拉亞在內，政府軍一周內失去了4座主要城市，並推進至靠近伊拉克邊境的阿布卡馬爾口岸。國營傳媒報道，政府軍上周五在敍利亞及俄羅斯空軍支援下，使用火炮、導彈和裝甲車在霍姆斯郊區展開行動，擊斃數十名叛軍，並空襲哈馬、伊德利卜和阿勒頗郊區的叛軍總部，擊斃至少200人。本報綜合報道